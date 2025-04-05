Терор по мирних кварталах. Кривий Ріг оголосив триденну жалобу за загиблими

У Кривому Розі оголосили жалобу після масованої атаки РФ 4 квітня. Вона триватиме три дні.
Про це заявив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак країни-вбивці на наше місто", - написав він.
Вілкул зазначив, що удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках це ні що інше, як масове вбивство мирного населення.
"Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль...
Співчуття рідним та близьким кожного. А окупанти - горіть у пеклі, нелюди! Не пробачимо ніколи", - додав він.
Російські війська двічі атакували Кривий Ріг у п'ятницю, 4 квітня. Спочатку окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою, удар був ракетою "Іскандер-М".
Вона вибухнула в повітрі та вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика, прямо по житлових будинках і спальному району. Багато людей загинули, зокрема 9 дітей, ще десятки отримали поранення.
Пізніше Росія атакувала Кривий Ріг дронами. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення. Загалом через два обстріли 68 людей постраждали, ще 19 загинули.
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