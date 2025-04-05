Терор по мирних кварталах. Кривий Ріг оголосив триденну жалобу за загиблими

"7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак країни-вбивці на наше місто", - написав він.

Вілкул зазначив, що удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках це ні що інше, як масове вбивство мирного населення.

"Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль...

Співчуття рідним та близьким кожного. А окупанти - горіть у пеклі, нелюди! Не пробачимо ніколи", - додав він.