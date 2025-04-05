Росіяни атакували Кривий Ріг дронами: є загибла та постраждалі
Пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти атакували Кривій Ріг дронами. Внаслідок атаки є загибла та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і канал начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Сил рідним, аби пережити... Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу. Відновлюватися будуть вдома", - написав глава ОВА.
Через декілька хвилин Вілкул уточнив, що загиблою людиною виявилася бабуся. Вона згоріла у будинку, куди влучив "Шахед". Крім того, він поінформував, що поранення отримали п'ять людей (у повідомленні ОВА було вказано про трьох постраждалих). Також начальник Ради оборони міста повідомив наступне:
"Штаб допомоги людям розгортаємо перед магазином біля пам'ятника техніці Другої світової війни, там де він був позавчора після ракетної атаки. Місцеві зрозуміють. Будматеріали будуть через півгодини. Трамваї на "Дружбу" завтра вранці не ходитимуть. Перебиті рейки та контактна мережа. У двох місцях пожежі ще гасимо", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 01:22
У ДСНС показали фото наслідків атаки дронів по Кривому Рогу.
"Ворожий удар спричинив кілька пожеж у приватному житловому секторі. Частково зруйновано один будинок. Рятувальники гасять займання житлових будинків, гаражів і господарських споруд", - йдеться у повідомленні.
Також надзвичайники підтвердили, що за попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна жінка і ще п'ятеро людей отримали поранення.
Атака РФ по Кривому Рогу балістичною ракетою
Нагадаємо, що вчора ввечері російські окупанти завдали по Кривому Рогу удар балістикою. У Генштабі ЗСУ цієї ночі підтвердили, що удар був ракетою "Іскандер-М". Вона вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика. Унаслідок атаки пошкоджено ресторан, 29 багатоквартирних житлових будинків, гаражі, а також знищено кілька автомобілів.
Станом на момент публікації, відомо про 18 загиблих (серед них 9 дітей) і 56 постраждалих.
Детальніше про атаку РФ по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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