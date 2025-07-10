Терор дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про нічну атаку на Київ

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Чим і коли ворог атакував столицю?

Скільки постраждало районів і які наслідки?

Яка кількість загиблих та постраждалих через обстріл РФ?

Навіщо киян закликали зачинити вікна?

Коли були обстріли

Починаючи з 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу. В цей час Повітряні сили ЗСУ фіксували у Київській області дронами, а у Київській ОВА повідомляли про роботу ППО.

Вже станом на 01:12 роботу протиповітряної оборони було чути в столиці. Після цього були звуки вибухів. Через невеликий проміжок часу пролунала нова серія вибухів, яка продовжувалася майже безперервно фактично до 4 ранку.

Починаючи приблизно о 02:28 Повітряні сили ЗСУ почали інформували українців, що в напрямку Києва зафіксовано швидкісну ціль. Моніторингові канали писали, що мова йде про балістику. Після цих повідомлень у Києві пролунали потужні вибухи.

Однак на цьому ракетна атака на припинялася. Близько 4 ранку військові зафіксували групу крилатих ракет, які теж рухалися на Київ. Приблизно о 04:16 було чути звук, схожий на проліт ракет, після чого теж пролунали вибухи.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у шести районах столиці - Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському та Оболонському.

Шевченківський район

В першу чергу наслідки почали фіксуватися у Шевченківському районі столиці. Спочатку була попередня інформація про влучання у нежитлову та житлову будівлі, падіння уламків на дах будинки та поблизу АЗС.

Мер Києва Віталій Кличко них писав про влучання, але в його дописав йшла мова про влучання уламків. Він інформував, що в цьому районі була пожежа на поверсі житлового будинку, горів ще один будинок, а також заправка.

"Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях", - уточнив мер о 03:22.

Ще через годину глава Шевченківської РДА Олександр Сазанович поінформував, що внаслідок комбінованої атаки в районі зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури.

"Пошкоджено житлові будинки - постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення. Також зафіксовано численні влучання уламків БпЛА в нежитлові приміщення", - йдеться у повідомленні.

Також він уточнив, що є інформація про 3 постраждалих в цьому районі.

Фото: наслідки атаки РФ у Шевченківському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дарницький район

У Дарницькому районі була інформація про падіння уламків у дворі житлового будинку, пожежі на заправці та в гаражах. Крім того, Кличко інформував, що попередньо, була пожежа в багатоквартирному будинку.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків", - написав згодом Кличко.

Солом'янський район

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання жаху нежитлової будівлі. Крім того, є падіння уламків ще за однією адресою.

Як інформував Кличко, в цей район виїжджала бригада медиків.

Наслідки в інших районах

За даними Кличка, у Голосіївському районі столиці через падіння уламків дронів загорівся вантажний автомобіль. У Подільському впали уламки дрону на території нежитлової будівлі.

Також за інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, в Оболонському районі теж фіксували падіння, попередньо, уламків дрону.

Однак у всіх цих районах більш інформації про більш значні пошкодження наразі не було.

Жертви та постраждалі

Про першу постраждалу людину стало відомо о 02:49. Зокрема, у Солом'янському районі столиці. Через невеликий проміжок часу вже були дані про другу.

За останніми даними, постраждалих зросла до 13, також відомо про 2 загиблих.

До киян звернулись з проханням

Ближче до ранку Ткаченко написав, щоб люди зачинили віка в будинках, оскільки в місті багато диму.

"Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму. Зараз на звʼязку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - йшлося у повідомленні.

Інформація була взята з офіційних джерел: Telegram-каналів Повітряних сил ЗСУ, мера Києва Віталія Кличка, начальника КМВА Тимура Ткаченка і глави Шевченківської РДА Олександра Сазановича.