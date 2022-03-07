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Под Сумами произошли боевые столкновения, есть погибшие, - ОГА

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Понедельник 07 марта 2022 17:52
Под Сумами произошли боевые столкновения, есть погибшие, - ОГА Фото: город Сумы во время войны (facebook.com/sumska/oda)
Автор: Светлана Мащенко

Сумская продолжает противостоять российскому оккупанту на двенадцатый день войны. 6 и 7 марта в городе и области произошли боевые столкновения. К сожалению, есть погибшие.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Чиновник доложил о ситуации по состоянию на 16:00 7 марта.

6 марта в Сумах произошли боевые столкновения. Есть погибшие. 7 марта столкновения произошли под Сумами, также есть погибшие.

Подробную информацию Живицкий пообещал сообщить позже.

Кроме того в результате бомбардировки Лебединая 5 марта разрушена электроподстанция, предприятие "Лебединский хлебзавод", АЗС.

"Выбиты окна в домах. В городе частично восстановлено электропередачи, в ряде населенных пунктов Лебединской ОТГ оно отсутствует уже третьи сутки. В городе работают аварийные бригады "облэнерго", - говорится в сообщении.

Кроме того в Краснополье отсутствует мобильная связь.

О том, что происходит в Сумах и области, вы можете узнать из нашего онлайн.

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