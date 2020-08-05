Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что Тернопольскую область могут перенести в зеленую зону карантина. В регионе фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина разобралось, почему Тернополь оказался в красной зоне карантина.

Кроме того, в Минздраве заявили, что они перешли на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе.

РБК-Украина писало, что в стране 5 августа выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек, в том числе во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.