В Киеве горела многоэтажка, двое людей пострадали

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В Киеве вечером 17 января произошел пожар в многоэтажке на улице Генерала Наумова, 25 в Святошинском районе. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Информация о пожаре поступила в 20:24. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит квартира на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

В 21:15 возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров и в 21:23 ликвидировано.

В ходе ликвидации пожара с верхних этажей на безопасное расстояние было выведено 14 человек, для обогрева которых направлен автобус "Киевпастранс".

После ликвидации пожара стало известно, что еще до прибытия спасательных подразделений на место происшествия из данного дома были госпитализированы сотрудниками скорой помощи двое мужчин. 48-ми летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение с предварительным диагнозом - отравление угарным газом, а 81 - летнего мужчину в ожоговое отделение с ожогами тела и отравлением угарным газом.

Напомним, вечером 17 января в Одессе на улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.

РБК-Украина писало, что количество жертв в результате пожара в Одессе возросло до двух.