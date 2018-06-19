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В Тернопольской области зафиксировано массовое отравление

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:53
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

По факту отравления в Тернопольской области возбуждено дело

В Тернопольской области зафиксировано массовое отравление людей в заведении общественного питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тернопольской области.

Как сообщается, отравление в Тернопольской области произошло 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания г. Борщев, где отравились 10 человек.

"Лабораторные исследования обнаружили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую ели в тот день люди в заведении и впоследствии обратились к медикам с жалобами", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины ( Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло массовое отравление детей, в оздоровительном лагере отравились 28 детей.

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Теги публикации: отравление, Тернопольская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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