В оздоровчому таборі отруїлися 28 дітей

У Запорізькій області сталося масове отруєння дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, директор оздоровчого комплексу "Маяк", що належить акціонерному товариству "Мотор Січ" повідомив про звернення дітей із скаргами на розлад шлунку до медпункту табору 14 червня 2018 року.

"До вечора звернулося (до медпункту, - ред.) 30 осіб, у тому числі 28 дітей. Стан хворих, які зверталися за медичною допомогою був легкого та середнього ступеню важкості. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13 загонах із 19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході обстеження їдальні табору було встановлено низку порушень санітарних норм. Зокрема, встановлено:

відсутність проточного гарячого водопостачання для миття рук дітей;

не створені умови для миття внутрішньоцехового обладнання та ємності для третіх страв;

двотижневе меню не дотримується;

для дитячого харчування використовуються заборонені продукти (вода питна сильногазована);

порушується технологія приготування страв та обробки овочів.

"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування та обстеження закладу. Організовано медогляд усіх дітей та персоналу, діагноз та етіологічний фактор встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області сьогодні, 14 червня, через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик.