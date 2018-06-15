Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Запорізькій області сталося масове отруєння дітей

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 17:58
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В оздоровчому таборі отруїлися 28 дітей

У Запорізькій області сталося масове отруєння дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, директор оздоровчого комплексу "Маяк", що належить акціонерному товариству "Мотор Січ" повідомив про звернення дітей із скаргами на розлад шлунку до медпункту табору 14 червня 2018 року.

"До вечора звернулося (до медпункту, - ред.) 30 осіб, у тому числі 28 дітей. Стан хворих, які зверталися за медичною допомогою був легкого та середнього ступеню важкості. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13 загонах із 19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході обстеження їдальні табору було встановлено низку порушень санітарних норм. Зокрема, встановлено:

  • відсутність проточного гарячого водопостачання для миття рук дітей;
  • не створені умови для миття внутрішньоцехового обладнання та ємності для третіх страв; 
  • двотижневе меню не дотримується;
  • для дитячого харчування використовуються заборонені продукти (вода питна сильногазована);
  • порушується технологія приготування страв та обробки овочів.

"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування та обстеження закладу. Організовано медогляд усіх дітей та персоналу, діагноз та етіологічний фактор встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області сьогодні, 14 червня, через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик

"УкрАВТО" розірвала контракт із запорізьким партнером і планує відстоювати честь у суді Причина масового отруєння дітей у Черкасах наразі не встановлена, - поліція
Теги публікації: Запорожская область, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся