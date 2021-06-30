В Тернопольской области второй день тушат пожар на свалке

В Тернопольской области вторые сутки спасатели тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Накануне возгорание произошло на свалке в селе Малашовцы.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области (ГСЧС).
"30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе МалашовцыТернопольской территориальной общины на площади 70 м.кв", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Также к ликвидации возгорания дополнительно привлекли восемь единиц техники коммунальных служб.
Напомним, пожар на свалке под Тернополем произошел 29 июня. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.