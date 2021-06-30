RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Тернопільській області другий день гасять пожежу на звалищі

Автор: РБК-Україна

У Тернопільській області другу добу рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Напередодні загоряння сталося на звалищі в селі Малашівці.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (ДСНС).

"30 червня триває гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів у селі Малашівці Рівненської територіальної громади на площі 70 м.кв", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місці події працюють чотири одиниці техніки ДСНС і 16 рятувальників. Також до ліквідації загоряння додатково залучили вісім одиниць техніки комунальних служб.

Нагадавши, пожежа на сміттєзвалищі під Тернополем сталася 29 червня. Глибина залягання сміття в осередку пожежі - до 10 метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская областьпожежасвалка