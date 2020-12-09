В Тернопольской области разбился самолет, есть жертва

В Тернопольской области разбился биплан. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, сообщение о падении самолета возле села Золотая Слобода поступило около 17:00. Местные жители увидели, как в поле упал самолет.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом - тело человека.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

В воскресенье сообщалось, что в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека.

В октябре РБК-Украина писало, что в Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек.