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В Тернопольской области разбился самолет, есть жертва

Автор: Роман Тверденко

В Тернопольской области разбился биплан. В результате происшествия погиб один человек.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, сообщение о падении самолета возле села Золотая Слобода поступило около 17:00. Местные жители увидели, как в поле упал самолет.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом - тело человека.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

В воскресенье сообщалось, что в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека.

В октябре РБК-Украина писало, что в Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек.

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