В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, есть погибший

Инцидент произошел вблизи села Пановцы Борщевского района

В Тернопольской области вблизи села Пановцы Борщевского разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне в 22:46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района упал легкомоторный летательный аппарат. После падения самолет загорелся, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается.

Напомним, 16 июля РБК-Украина сообщало, что в Сумской области в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. Крушение легкомоторного самолета "X-32 Бекас" произошло во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.

За три дня до этого в Сумской области неподалеку села Николаевка разбился легкомоторный самолет. Крушение произошло, когда самолет пытался совершить маневр в воздухе. 55-летний пилот, который предположительно был владельцем самолета и занимался обработкой полей для местной агрофирмы, погиб. По данным следствия, катастрофа произошла из-за поломки двигателя или зацепа за провода высоковольтной линии.