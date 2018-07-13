В Сумской области разбился легкомоторный самолет

Новости Происшествия 13.07.2018 - 17:33
Фото: последствия крушения самолета (facebook.com/anna_dotsenko)
Фото: последствия крушения самолета (facebook.com/anna_dotsenko)

Пилот легкомоторного самолета, который занимался обработкой полей химикатами, погиб

В Сумской области, неподалеку села Николаевка, разбился легкомоторный самолет, занимавшийся обрабкоткой полей химикатами. Об этом передает Центр траспортных стратегий.

Крушение произошло сегодня, 13 июля, около 9 утра, когда самолет пытался совершить маневр. Свидетель услышал мощный гул, после которого звук самолета ищез.

55-летний пилот, который предположительно был владельцем самолета и занимался обработкой полей для местной агрофирмы, погиб. 

У следователей, работающих на месте проишествия, есть две версии случившегося - техническая неисправность двигателя, либо пилот зацепился за провода высоковольтной линии. 

Напоминим,в ПАР разбился гражданский самолет. В результате трагедии погибли 20 человек.

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