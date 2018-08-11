У Тернопільській області розбився легкомоторний літак, є загиблий

Інцидент стався поблизу села Панівці Борщівського району

У Тернопільській області поблизу села Панівці Борщівського розбився легкомоторний літак, пілот загинув. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні о 22:46 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Панівці Борщівського району впав легкомоторний літальний апарат. Після падіння літак загорівся, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється.

Нагадаємо, 16 липня РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області в результаті падіння легкомоторного літака загинув пілот. Аварія легкомоторного літака Х-32 "Бекас" сталася під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь.

За три дні до цього в Сумській області неподалік села Миколаївка розбився легкомоторний літак. Аварія сталася, коли літак намагався здійснити маневр в повітрі. 55-річний пілот, який імовірно був власником літака і займався обробкою полів для місцевої агрофірми, загинув. За даними слідства, катастрофа сталася через поломку двигуна або зачеп за дроти високовольтної лінії.