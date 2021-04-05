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В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" ремонтируют дорогу к Карпатам и мосты

Автор: РБК-Украина

В Тернопольской области на маршруте Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь по программе "Большая стройка" проложено 10 км нового покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Н-18 - переходящий объект с прошлого года. В прошлом году подрядчик "Укравтодора" ООО "Техно-Буд-Центр" работал на 10 км трассы от пгт Дружба в Дараховский перекресток. В этом году компания движется к границе с Прикарпатьем.

По состоянию на сегодня проложен выравнивающий слой дорожного покрытия на 10 км, фрезеруется изношенное покрытие и проводится регенерация основания дороги.

Этот текущий средний ремонт предусматривает устройство в населенных пунктах освещения, тротуаров. На всем ремонтируемом участке будут установлены новые дорожные знаки, водоотводы, барьерное ограждение.

Кроме того, будут капитально отремонтированы два моста, находящихся на автодороге Н-18 в Тернопольской области. В прошлом году стартовали работы на мосту в с. Струсив.

В 2021 году начнется ремонт моста на обходе г. Бучач.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.

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Новости Украины КарпатыТернопольская областьБольшая стройка
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