В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" ремонтируют дорогу к Карпатам и мосты

Н-18 - переходящий объект с прошлого года. В прошлом году подрядчик "Укравтодора" ООО "Техно-Буд-Центр" работал на 10 км трассы от пгт Дружба в Дараховский перекресток. В этом году компания движется к границе с Прикарпатьем.

По состоянию на сегодня проложен выравнивающий слой дорожного покрытия на 10 км, фрезеруется изношенное покрытие и проводится регенерация основания дороги.

Этот текущий средний ремонт предусматривает устройство в населенных пунктах освещения, тротуаров. На всем ремонтируемом участке будут установлены новые дорожные знаки, водоотводы, барьерное ограждение.

Кроме того, будут капитально отремонтированы два моста, находящихся на автодороге Н-18 в Тернопольской области. В прошлом году стартовали работы на мосту в с. Струсив.

В 2021 году начнется ремонт моста на обходе г. Бучач.