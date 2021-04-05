RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" ремонтують дорогу до Карпат та мости

Автор: РБК-Україна

У Тернопільській області на маршруті Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль за програмою "Велике будівництво" прокладено 10 км нового покриття.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Н-18 - перехідний об’єкт з минулого року. Торік підрядник "Укравтодору" ТОВ "Техно-Буд-Центр" працював на 10 км траси від смт Дружба до Дарахівського перехрестя. Цьогоріч компанія рухається до межі з Прикарпаттям.

Станом на сьогодні покладено вирівнюючий шар дорожнього покриття на 10 км, фрезерується зношене покриття та проводиться регенерація основи дороги.

Цей поточний середній ремонт передбачає влаштування у населених пунктах освітлення, тротуарів. На усій ремонтованій ділянці будуть встановлені нові дорожні знаки, водовідведення, бар’єрне огородження.

Крім того, будуть капітально відремонтовані два мости, що знаходяться на автошляху Н-18 у Тернопільській області. Торік стартували роботи на мосту в с. Струсів.

У 2021 році розпочнеться лагодження мосту на обході м. Бучач.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена ​​вся мережа загальнодержавних доріг України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарпатыТернопольская областьВелике будівництво
Читайте також
Аварійний стадіон у Кривому Розі реконструюють у спортарену стандартів ФІФА та УЄФА
Рух по всім частинам Запорізького мосту планується відкрити до Дня незалежності, - Тимошенко
Прогноз погоди