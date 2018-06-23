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Интервью

В Тернопольской области произошел взрыв на спиртзаводе

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 22:22
Фото: пожар в Тернопольской области dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Тернопольской области dsns.gov.ua)

Спасатели эвакуировали 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом

В тернопольской области в городе Збараж произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава", - говорится в сообщении.

 

Фото: пожар в Тернопольской области dsns.gov.ru)

Отмечается, что спасатели эвакуировали 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируемая", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно возник пожар в грузовом поезде. Огонь мог перекинуться на цистерну с топливом.

 

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Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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