В Тернопольской области произошел взрыв на спиртзаводе

Спасатели эвакуировали 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом

В тернопольской области в городе Збараж произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Тернопольской области dsns.gov.ru)

Отмечается, что спасатели эвакуировали 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируемая", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно возник пожар в грузовом поезде. Огонь мог перекинуться на цистерну с топливом.