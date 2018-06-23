У Рівному загорівся вантажний потяг

До гасіння пожежі рятувальникам довелось залучити пожежний потяг

У Рівному рятувальники загасили пожежу, яка виникла у вантажному поїзді. Вогонь міг перекинутись на цистерну з паливом, йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу поїзда у Рівному в мікрорайоні Привокзальний рятувальникам надійшло 23 червня о 00:13. На місце події було направлено чергові караули двох рятувальних частин міста.

"До приїзду вогнеборців представниками об’єкту було відключене електропостачання. На момент прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у одному з вагонів вантажного потяга з дровами різних порід. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі рятувальникам довелось залучити пожежний потяг та від’єднати поруч розташовану цистерну.

"Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 чоловік особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу", - повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

Нагадаємо, у Полтавській області в четвер, 21 червня, на перегоні Кременчук - Потоки невідомі особи вчинили диверсію, яка могла призвести до катастрофи та загрожувала життю локомотивної бригади.