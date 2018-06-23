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У Тернопільській області стався вибух на спиртзаводі

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 22:22
Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)

Рятувальники евакуювали 350 мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч

У тернопільській області у місті Збараж стався вибух ємностей з біоетанолом на недіючому спиртовому заводі. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 чоловіки особового складу", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)

Зазначається, що рятувальники евакуювали 350 мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч. Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 21:10 пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась.  Ситуція повністю контрольована", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівному виникла пожежа у вантажному поїзді. Вогонь міг перекинутись на цистерну з паливом.

 

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Теги публікації: пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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