У Тернопільській області стався вибух на спиртзаводі

Рятувальники евакуювали 350 мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч

У тернопільській області у місті Збараж стався вибух ємностей з біоетанолом на недіючому спиртовому заводі. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 чоловіки особового складу", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)

Зазначається, що рятувальники евакуювали 350 мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч. Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 21:10 пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась. Ситуція повністю контрольована", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівному виникла пожежа у вантажному поїзді. Вогонь міг перекинутись на цистерну з паливом.