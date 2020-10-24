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В Тернопольской области погибли три человека из-за предполагаемой утечки газа

Автор: Максим Зайченко

В селе Байковцы Тернопольской области в жилом доме обнаружили тела трех погибших человек. Признаков пожара в доме не обнаружили.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предполагаемая причина инцидента - отравление газом.

"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших человек. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Вероятная причина - отравление природным газом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во львовской многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества.

Кроме этого, ранее в Харькове неизвестный бросил во двор домовладения гранату, в результате взрыва были повреждены 2 автомобиля.

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