UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Тернопольской области мужчина возместит государству 175 тысяч гривен за поджог леса

Автор: Инна Собора

В Тернопольской области вынесли решение в отношении мужчины, который поджег лесной массив, сжигая мусор. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также обязал уплатить 175 тысяч гривен государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

Инцидент произошел в мае этого года в городе Шумск.

"Мужчина, грубо нарушая правила пожарной безопасности, решил избавиться от лишнего мусора, а вместе с тем и части лесного массива, нанеся государству ущерб, который должен теперь возместить в размере более 175 тысяч гривен", - сообщил Чечеткин.

В отношении него Кременецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК Украины. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарштрафГСЧССуд