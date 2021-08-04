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У Тернопільській області чоловік відшкодує державі 175 тисяч гривень за підпал лісу

Автор: Инна Собора

У Тернопільській області винесли рішення щодо чоловіка, який підпалив лісовий масив, спалюючи сміття. Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік, а також зобов'язав сплатити 175 тисяч гривень державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ДСНС Миколу Чечоткіна в Facebook.

Інцидент стався у травні цього року у місті Шумськ.

"Чоловік, грубо порушуючи правила пожежної безпеки, вирішив позбавитися зайвого сміття, а разом з тим і частини лісового масиву, завдавши державі збитків, які має тепер відшкодувати у розмірі понад 175 тисяч гривень", - повідомив Чечоткін.

Стосовно нього Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 КК України. Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині й призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік.

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