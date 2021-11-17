В Тернопольской области за два последних года отремонтировали треть госдорог

За 2020 и 2021 годы, когда действует программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в Тернопольской области было восстановлено уже 437,5 километров дорог государственного значения. Таким образом на сегодня новый верхний слой покрытия имеет уже практически треть всех государственных дорог области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.
Еще в 2019 году таких дорог было отремонтировано всего 17,8 км, а в 2015 - ни одного километра.
В 2021 году будет отремонтировано 275,4 км. В итоге, будут восстановлены все международные транспортные коридоры, проходящие через область, и 2 основных национальных. Одновременно работы ведутся также на 5 территориальных дорогах.
Помимо ремонта дорог, также впервые за многие годы, в регионе начали восстанавливать и мосты. За 2 года "Большой стройки" было отремонтировано уже 22 моста, еще 6 будут введены в эксплуатацию до конца года.
На восстановление дорог Тернопольщина получила около 4,5 млрд гривен и использовала их уже на 99%.
Отмечается также новый комплексный подход, применяемый при ремонте дорог по программе "Большая стройка". Обязательным условием стали также устройство тротуаров в населенных пунктах, оборудование освещения и новых автопавильонов. Только в 2021 году по этому принципу уложили 60 км тротуаров и оборудовали освещение на 35 км дорог государственного значения.
Среди новых проектов Тернопольщины "Укравтодор" выделяет 4 основных.
Так, за средства Европейского инвестиционного банка в ближайшее время начнется строительство северо-восточного обхода Тернополя. Его протяженность составит 8,5 км. Будет построена также двухуровневая развязка на примыкании к дороге М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече". Тендер по международным правилам уже объявлен.
Достроят также обход города Теребовля протяженностью 19,3 км, включая 4 мостовых переходах. Его строительство началось еще в 1987 году. До конца года уже должен быть готов новый проект обхода.
На пересечении дорог Р-39 и Р-41 для устранения рисков ДТП будет построена двухуровневая развязка. Также в планах достройка обхода города Бережаны протяженностью 13 км.
Ранее сообщалось, что полное восстановление всех 24 тыс. км государственных дорог Украины по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется завершить до конца 2024 года.