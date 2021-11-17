У Тернопільській області за два останні роки відремонтували третину держдоріг

Ще у 2019 році таких доріг було відремонтовано лише 17,8 км, а у 2015 - жодного кілометра.

У 2021 році буде відремонтовано 275,4 км. У підсумку, відновленими будуть усі міжнародні транспортні коридори, що проходять областю, та 2 основні національні. Одночасно роботи ведуться також на 5 територіальних дорогах.

Крім ремонту доріг, також вперше за багато років, у регіоні почали відновлювати мости. За 2 роки "Великого будівництва" було відремонтовано вже 22 мости, ще 6 буде введено в експлуатацію до кінця року.

На відновлення доріг Тернопільщина отримала близько 4,5 млрд гривень і використала їх уже на 99%.

Наголошується також на новому комплексному підході, що застосовується при ремонті доріг за програмою "Велике будівництво". Обов'язковою умовою стали влаштування тротуарів у населених пунктах, обладнання освітлення та нових автопавільйонів. Лише у 2021 році за цим принципом уклали 60 км тротуарів та обладнали освітлення на 35 км доріг державного значення.

Серед нових проєктів Тернопільщини Укравтодор виділяє 4 основні.

Так, за кошти Європейського інвестиційного банку найближчим часом розпочнеться будівництво північно-східного обходу Тернополя. Його протяжність становитиме 8,5 км. Буде побудовано також дворівневу розв'язку на примиканні до дороги М-19 "Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече". Тендер за міжнародними правилами вже оголошено.

Добудують також обхід міста Теребовля протяжністю 19,3 км, включаючи 4 мостові переходи. Його будівництво розпочалося ще 1987 року. До кінця року вже має бути готовий новий проєкт обходу.

На перетині доріг Р-39 та Р-41 для усунення ризиків ДТП буде збудовано дворівневу розв'язку. Також у планах добудова обходу міста Бережани завдовжки 13 км.