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В Тернопольской области чиновника налоговой поймали на взятке в 1 млн гривен

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины поймала на взятке в 1 млн гривен руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За это он гарантировал предпринимателю уменьшить размер штрафных санкций, а также обещал не направлять результаты проверок в полицию для регистрации уголовного производства.

Для передачи денег чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника. После этого СБУ задержала сообщника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

В настоящее время чиновнику и посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке директора областного департамента здравоохранения Житомирской области. Он требовал "откат" у директора больницы за выделение медучреждению субвенции в размере свыше 1,2 млн гривен для закупки кислородного оборудования.

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