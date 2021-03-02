У Тернопільській області чиновника податкової взяли на хабарі в 1 млн гривень

Служба безпеки України викрила на хабарі в 1 млн гривень керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Як повідомляється, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За це він гарантував підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій, а також обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронців для реєстрації кримінального провадження.

Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника. Після цього СБУ затримала спільника відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабара.

Наразі посадовцю та посереднику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.