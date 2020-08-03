В Тернопольской области будут контролировать соблюдение карантина при любых обстоятельствах, - полиция

В Тернопольской области полиция будет контролировать соблюдение карантина при любых обстоятельствах. Правоохранители проводят превентивные меры, общаются с субъектами хозяйствования по обеспечению соблюдения установленных ограничений.

Об этом РБК-Украина рассказали в ГУНП Тернопольской области.

В полиции отметили, что санкция статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях 44.3 предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц от двух тысяч до десяти необлагаемых минимумов.

"Полицейские будут общаться с руководителями учреждений и другими субъектами, чтобы они выполняли карантинные ограничения. Полиция все равно будет выполнять свои обязанности при любых обстоятельствах... Власть заявила, что она несогласная. Так, была собрана внеочередная сессия городского совета, она заявила, что не согласна с таким решением", - сообщили РБК-Украина.

Пока что ограничения введены не до конца и продолжается профилактическая работа.

В полиции сообщили, что в дополнительные ограничения входит: запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов и действуют ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 квадратных метров и не более чем 100 человек.

В Департаменте коммуникаций добавили, что с завтрашнего дня полиция будет составлять административные протоколы на нарушителей карантинного режима.

Напомним, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Тернополь до красной зоны карантина, местная власть не будет ужесточать ограничения.