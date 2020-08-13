Тернопольская ОГА запретила игорный бизнес на территории области

Фото: Тернопольская ОГА (из открытых источников)

Решение о запрете игорного бизнеса на территории области инициировали представители "Батькивщины"

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированный представителями партии "Батькивщина" решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель партийной организации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" вынесла на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата, решение принято", - отметил Деревляный.

Напомним, ранее по инициативе партии "Батькивщина", городской совет запретил игорные заведения в городе Боярка.

Кроме того, Запорожский районный совет, который возглавляет представитель партии "Батькивщина" Сергей Бурма, принял решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Как писало РБК-Украина, "Батькивщина" готовит представление в Конституционный суд относительно отмены подписанного президентом закона об игорном бизнесе.