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Тернопільська ОДА заборонила гральний бізнес на території області

Тернопільська область, Четвер 13 серпня 2020 16:39
Тернопільська ОДА заборонила гральний бізнес на території області
Фото: Тернопільська ОДА (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Рішення про заборону грального бізнесу на території області ініціювали представники "Батьківщини"

Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії підтримали ініційоване представниками партії "Батьківщина" рішення про заборону грального бізнесу на території області.

Про це повідомив голова партійної організації "Батьківщина" Василь Деревляний на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що рішення про заборону грального бізнесу на території Тернопільської області підтримали 34 депутати.

"11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області. "За" проголосувало 34 депутати – рішення прийнято", - зазначив Деревляний.

Тернопільська ОДА заборонила гральний бізнес на території області

Нагадаємо, раніше з ініціативи партії "Батьківщина", міська рада заборонила гральні заклади у місті Боярка.

Крім того, Запорізька районна рада, яку очолює представник партії "Батьківщина" Сергій Бурма, прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території району.

Як писало РБК-Україна, "Батьківщина" готує подання до Конституційного суду щодо скасування підписаного президентом закону про гральний бізнес.

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