Тернопольская ОГА одобрила введение чрезвычайной ситуации в области

В Тернопольской областной государственной администрации одобрили введение чрезвычайной ситуации в области после первого зафиксированного случая коронавируса в регионе. Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Соответствующее решение было принято вечером 20 марта членами региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА. Такое же решение рекомендовали принять и городскому штабу.

"В связи с введением в Тернопольской области режима чрезвычайной ситуации в крае будет проводиться санитарная обработка улиц, помещений и транспорта, которые находятся в карантинной зоне", - отметили в облгосадминистрации.

Отмечается, что для жителей Зелещицкого района, у жителя которого был выявлен коронавирус, усилят ограничения в передвижении. В частности, будут установлены полицейские посты.

"За нарушение правил карантина - штраф. В случае, если человек, находящийся в изоляции нарушит правила и заразит людей коронавируса ее привлекут к уголовной ответственности", - сообщили в ОГА.

Напомним, 20 марта в Тернопольской области официально подтвердили первый случай коронавируса. Им оказался 57-летний священнослужитель из Зелещиков. Его состояние оценивается как средней тяжкости. На самоизоляции находится около 400 человек.

Отметим, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксировано 41 случай коронавируса. Из них три - летальных.