Тернопільська ОДА схвалила введення надзвичайної ситуації в області

Тернопільської обласної державної адміністрації схвалили введення надзвичайної ситуації в області після першого зафіксованого випадку коронавіруса в регіоні. Про це повідомили в Тернопільської ОДА.

Відповідне рішення було ухвалено ввечері 20 березня членами регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА. Таке ж рішення рекомендували прийняти та міського штабу.

"У зв'язку з введенням в Тернопільській області режиму надзвичайної ситуації в краї буде проводитися санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які перебувають у карантинній зоні", - зазначили в облдержадміністрації.

Наголошується, що для жителів Зелещицкого району, у якого жителя було виявлено коронавірус, посилять обмеження в пересуванні. Зокрема, будуть встановлені поліцейські пости.

"За порушення правил карантину - штраф. У випадку, якщо людина, що знаходиться в ізоляції порушить правила і заразить людей коронавіруса її притягнуть до кримінальної відповідальності", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, 20 березня в Тернопільській області офіційно підтвердили перший випадок коронавіруса. Ним виявився 57-річний священнослужитель з Зелещиков. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На самоізоляції знаходиться близько 400 чоловік.

Зазначимо, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок коронавіруса. З них три - летальних.