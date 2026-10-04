"Мріяти по-королівськи": у Тернополі відбулася сьома гра в межах проєкту "День із командою Королів"

Формат матчу традиційний для проєкту, але незвичний для професійного футболу: команда з 50 дітей грає проти 11 професійних футболістів. Юні гравці та професійні спортсмени разом виходять на поле, забивають голи, святкують вдалі моменти та грають заради спільних емоцій і задоволення від футболу.

Для дітей - це можливість, вийти на одне поле з професійними гравцями та відчути себе частиною справжнього футбольного матчу.

"Я дуже чекав на цей день, але навіть не думав, що ми будемо грати з футболістами ось так, по-справжньому. Найбільше запам'ятаю матч і те, що після нього ми могли поспілкуватися з гравцями та взяти автографи. Тепер ще більше хочу тренуватися і колись теж грати у професійній команді", - поділився 11-річний Святослав Романчук.

У Тернополі 50 дітей зіграли у футбол проти гравців ФК "Нива" (фото: Betking Foundation)

Футбол, який допомагає повертати дитинство

"День із командою Королів" - створений спеціально для дітей, які постраждали внаслідок війни. Серед учасників - діти чинних військовослужбовців і загиблих захисників, діти-переселенці, а також діти з родин, які відчули на собі наслідки російської агресії.

Ідея проєкту - через спорт, спілкування та позитивні емоції дати дітям можливість хоча б на один день залишити повсякденні тривоги за межами футбольного поля.

Перед матчем діти тренувалися разом із професійними футболістами, а після гри спілкувалися з ними, фотографувалися, брали автографи та отримали подарунки.

"Війна забрала в українських дітей багато звичних речей, але вона не забрала у них право мріяти. Саме тому для нас важливо створювати моменти, коли дитина виходить на одне поле з професійними футболістами і бачить: велика мрія не десь далеко, вона може бути значно ближчою, ніж здається", - зазначив засновник Betking Foundation Павло Журило.

За його словами, "для когось цей матч залишиться яскравим спогадом, а для когось стане стимулом тренуватися, вірити у власні сили та не відмовлятися від своєї мрії".

"Саме заради таких моментів ми продовжуємо "День із командою Королів", залучаємо нові футбольні клуби та розширюємо географію проєкту. Ми хочемо, щоб якомога більше українських дітей отримали такий досвід.", - додав Журило.

Організатори підготували для учасників незабутні враження та безліч приємних сюрпризів (фото: Betking Foundation)

У ФК "Нива" також наголошують, що участь у проєкті дає клубу можливість бути ближчим до дітей, для яких футбол уже став частиною життя.

"Для наших футболістів це теж особливий матч. На полі ти бачиш не просто 50 дітей, а 50 маленьких футболістів, які щиро люблять цю гру. Можливо, для когось із них сьогоднішня зустріч стане ще одним поштовхом продовжувати тренування, працювати над собою і мріяти про професійний футбол. Ми раді бути частиною такого дня і бачити ці емоції дітей наживо", - зазначив головний тренер клубу Іван Федик.

Особлива зустріч допомогла юним гравцям відволіктися та здійснити свою заповітну мрію (фото: Betking Foundation)

Від одного матчу до всеукраїнського проєкту

Тернопіль став наступним містом на карті "Дня із командою Королів". Упродовж двох років проєкт об'єднав понад 330 дітей з різних міст України.

Матчі відбулися у Києві, Бучі, Рівному, Олександрії, Ірпені та Ужгороді. До ініціативи долучалися професійні футбольні клуби, які на один день ставали для дітей не спортсменами з екранів і трибун, а суперниками та партнерами на футбольному полі.

Betking Foundation планує й надалі розширювати географію "Дня із командою Королів" та залучати до проєкту нові футбольні клуби, щоб участь у таких матчах могли взяти діти з різних регіонів України.

Юні спортсмени продемонстрували справжній командний дух (фото: Betking Foundation)

Український проєкт, який отримав міжнародне визнання

"День із командою Королів" увійшов до фіналу конкурсу Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку 2025".

У 2026 році проєкт також отримав дві нагороди Davos Communications Awards: золото в категорії "Найкраща спортивна або розважальна кампанія" та срібло в категорії "Найкраща кампанія в соціальних мережах".

Для Betking Foundation ці відзнаки стали міжнародним визнанням української соціальної ініціативи, яка є інструментом підтримки дітей та створює для них простір для спілкування, нових вражень і мрій.