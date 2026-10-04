"Мечтать по-королевски": в Тернополе состоялась седьмая игра в рамках проекта "День с командой Королей"

Формат матча традиционный для проекта, но непривычный для профессионального футбола: команда из 50 детей играет против 11 профессиональных футболистов. Юные игроки и профессиональные спортсмены вместе выходят на поле, забивают голы, празднуют удачные моменты, играют ради общих эмоций и удовольствия от футбола.

Для детей - это возможность выйти на одно поле с профессиональными игроками и почувствовать себя частью настоящего футбольного матча.

"Я очень ждал этого дня, но даже не думал, что мы будем играть с футболистами вот так, по-настоящему. Больше всего запомню матч и то, что после него мы могли пообщаться с игроками и взять автографы. Теперь еще больше хочу тренироваться и когда-то тоже играть в профессиональной команде", - поделился 11-летний Святослав.

В Тернополе 50 детей сыграли в футбол против игроков ФК "Нива" (фото: Betking Foundation)

Футбол, который помогает возвращать детство

"День с командой Королей" - создан специально для детей, которые пострадали в результате войны. Среди участников - дети действующих военнослужащих и погибших защитников, дети-переселенцы, а также дети из семей, ощутивших на себе последствия российской агрессии.

Идея проекта - через спорт, общение и положительные эмоции дать детям возможность хотя бы на один день оставить повседневные тревоги за пределами футбольного поля.

Перед матчем дети тренировались вместе с профессиональными футболистами, после игры общались с ними, фотографировались, брали автографы и получили подарки.

"Война забрала у украинских детей много привычных вещей, но она не забрала у них право мечтать. Именно поэтому для нас важно создавать моменты, когда ребенок выходит на одно поле с профессиональными футболистами и видит: большая мечта не где-то далеко, она может быть значительно ближе, чем кажется", - отметил основатель Betking Foundation Павел Журило.

По его словам, "для кого-то этот матч останется ярким воспоминанием, а для кого-то станет стимулом тренироваться, верить в собственные силы и не отказываться от своей мечты".

"Именно ради таких моментов мы продолжаем "День с командой Королей", привлекаем новые футбольные клубы и расширяем географию проекта. Мы хотим, чтобы как можно больше украинских детей получили такой опыт", - добавил Журило.

Организаторы подготовили для участников незабываемые впечатления и множество приятных сюрпризов (фото: Betking Foundation)

В ФК "Нива" также отмечают, что участие в проекте дает клубу возможность быть ближе к детям, для которых футбол уже стал частью жизни.

"Для наших футболистов это тоже особый матч. На поле ты видишь не просто 50 детей, а 50 маленьких футболистов, которые искренне любят эту игру. Возможно, для кого-то из них сегодняшняя встреча станет еще одним толчком продолжать тренировки, работать над собой и мечтать о профессиональном футболе. Мы рады быть частью такого дня и видеть эти эмоции детей вживую", - отметил главный тренер клуба Иван Федик.

Особая встреча помогла юным игрокам отвлечься и осуществить свою заветную мечту (фото: Betking Foundation)

От одного матча до всеукраинского проекта

Тернополь стал следующим городом на карте "Дня с командой Королей". В течение двух лет проект объединил более 330 детей из разных городов Украины .

Матчи прошли в Киеве, Буче, Ровно, Александрии, Ирпене и Ужгороде. К инициативе приобщались профессиональные футбольные клубы, которые на один день становились для детей не спортсменами с экранов и трибун, а соперниками и партнерами на футбольном поле.

Betking Foundation планирует и далее расширять географию "Дня с командой Королей" и привлекать к проекту новые футбольные клубы, чтобы участие в таких матчах могли принять дети из разных регионов Украины.

Юные спортсмены продемонстрировали настоящий командный дух (фото: Betking Foundation)

Украинский проект, который получил международное признание

"День с командой Королей" вошел в финал конкурса Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития 2025 года".

В 2026 году проект получил две награды Davos Communications Awards: золото в категории "Лучшая спортивная или развлекательная кампания" и серебро в категории "Лучшая кампания в социальных сетях".

Для Betking Foundation эти знаки отличия стали международным признанием украинской социальной инициативы, которая является инструментом поддержки детей и создает для них пространство для общения, новых впечатлений и мечтаний.