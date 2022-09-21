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В Тернополі повертають масковий режим через коронавірус: де він буде обов'язковим

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Тернопіль, Середа 21 вересня 2022 15:09
В Тернополі повертають масковий режим через коронавірус: де він буде обов'язковим Фото: в Тернополі вводять масковий режим через коронавірус 22 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 22 вересня у Тернополі знову запроваджується масковий режим через коронавірус. Насіння масок стає обов’язковим у громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду.

Так, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 21 вересня окрім іншого вирішили:

  • забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах;
  • забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори);
  • здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах);
  • під час богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду;
  • рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

Як повідомлялось, в Україні за тиждень зафіксували 36 683 випадків захворювання на коронавірус. У порівнянні з минулим тижнем, ця цифра є більшою на майже 13 тисяч.

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