В Тернополі повертають масковий режим через коронавірус: де він буде обов'язковим

З 22 вересня у Тернополі знову запроваджується масковий режим через коронавірус. Насіння масок стає обов’язковим у громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду .

Так, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 21 вересня окрім іншого вирішили:

Як повідомлялось, в Україні за тиждень зафіксували 36 683 випадків захворювання на коронавірус. У порівнянні з минулим тижнем, ця цифра є більшою на майже 13 тисяч.

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