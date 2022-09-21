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В Тернополе возвращают масочный режим из-за коронавируса: где он будет обязательным

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Тернополь, Среда 21 сентября 2022 15:09
В Тернополе возвращают масочный режим из-за коронавируса: где он будет обязательным Фото: в Тернополе вводят масочный режим из-за коронавируса 22 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 22 сентября в Тернополе снова вводится масочный режим из-за коронавируса. Семена масок становятся обязательными в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Так, на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера 21 сентября решили:

  • обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового скопления населения, общественном транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах, общепитах, учреждениях культуры и искусств, религиозных учреждениях;
  • обеспечить работу водителей и кондукторов на маршрутах, используя средства индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы);
  • осуществлять перевозку пассажиров исключительно в защитных масках (респираторах);
  • во время богослужений в храмах соблюдать масочный режим и другие санитарно-противоэпидемические требования, согласно требованиям действующего законодательства. При совершении религиозных обрядов использовать одноразовую посуду или использовать средства для дезинфекции литургической посуды;
  • рекомендовать работникам учебных заведений (школ) принимать самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.

Как сообщалось, в Украине за неделю зафиксировали 36 683 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, эта цифра больше почти на 13 тысяч.

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