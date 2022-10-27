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В Тернополі поліція отримала повідомлення про масове замінування, - мер

Фото: в Тернополі поліція отримала повідомлення про масове замінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці Тернополя отримали повідомлення про можливе масове замінування в місті. На місці вже працюють відповідні служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Тернополя Сергія Надала.

Повідомлення містило інформацію про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу й освітніх закладів, які розташовані поруч.

"На місці працюють відповідні служби. Будь ласка, не йдіть цьому напрямку (в напрямку залізничного вокзалу, -ред.) і не підходьте близько до будівель", - пише Надал.

Оновлено о 11:52

Як відзначив Надал, інформація про замінування - не підтвердилась.

"Наші спеціалісти перевірили залізничний вокзал, центральний універмаг та деякі освітні заклади. Ми живемо у воєнний час, подібні повідомлення отримуємо не вперше. Усі служби знають, як діяти. Прошу не панікувати, не публікувати припущень та здогадок. Одна з цілей ворога - посіяти паніку", - додав мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про "хвилю" фейкових мінувань, які відбулись в День незалежності України.

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