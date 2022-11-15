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У Тернополі планують встановлювати укриття на зупинках

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Тернопіль, Вівторок 15 листопада 2022 12:37
У Тернополі планують встановлювати укриття на зупинках Ілюстративне фото: у Тернополі планують встановлювати укриття на зупинках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тернопіль планує закупити 10 спеціалізованих укриттів, аби встановити їх на зупинках громадського транспорту, у яких немає поруч сховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала у Telegram.

"Плануємо придбати 10 спеціалізованих укриттів, які будуть встановлені на зупинках громадського транспорту, де поблизу немає укриття", - написав він.

За його словами, це буде реалізовано в рамках програми захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Надал додав, що у разі потреби кількість укриттів буде збільшена.

Нагадаємо, раніше у Києві вирішили встановлювати спеціальні захисні конструкції у межах зупинок, де можуть укритися пасажири під час повітряних тривог.

У Харкові та Дніпрі також побудують зупинки-укриття.

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