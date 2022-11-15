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В Тернополе планируют устанавливать укрытия на остановках

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Тернополь, Вторник 15 ноября 2022 12:37
В Тернополе планируют устанавливать укрытия на остановках Иллюстративное фото: в Тернополе планируют устанавливать укрытия на остановках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Тернополь планирует закупить 10 специализированных укрытий, чтобы установить их на остановках общественного транспорта, где нет рядом убежишь.

Об этом сообщает мэра Тернополя Сергея Надала в Telegram.

"Планируем приобрести 10 специализированных укрытий, которые будут установлены на остановках общественного транспорта, где поблизости нет укрытий", - написал он.

По его словам, это будет реализовано в рамках программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Он добавил, что в случае необходимости количество укрытий будет увеличено.

Напомним, ранее в Киеве решили устанавливать специальные защитные конструкции в пределах остановок, где могут укрыться пассажиры во время воздушных тревог.

В Харькове и Днепре также построят остановки-укрытия.

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