У Тернополі після візиту до стоматолога померла дитина: що відомо про покарання медиків

Що відомо про трагедію в Тернополі та покарання медиків

У прокуратурі розповіли, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика.

У дитини виявили множинний карієс зубів та скерували на операцію під наркозом.

"І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом", - розповіли громадянам.

Зазначається, що не було також проведено консультацій з іншими лікарями (враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі).

Дещо пізніше - 13 листопада 2023 року - у комунальному медичному закладі у місті Тернополі під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові, тож її доправили у реанімаційне відділення. Проте в реанімації хлопчик помер.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність. При цьому вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

Нещодавно стало відомо, що прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно стоматолога-хірурга та анестезіолога однієї з тернопільських лікарень - за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками при лікуванні дитини (частина 2 статті 140 Кримінального кодексу України).

"Лікар-анестезіолог, яка брала участь в оперативному втручанні, теж відповідатиме перед судом через неналежне виконання професійних обов'язків", - уточнили у прокуратурі.

Повідомляється, що досудове розслідування вже завершене. Воно здійснювалося Тернопільським РУП ГУНП в області.

Публікація прес-служби прокуратури (скриншот: facebook.com/Тернопільська обласна прокуратура)