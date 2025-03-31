В Тернополе после визита к стоматологу умер ребенок: что известно о наказании медиков

Что известно о трагедии в Тернополе и наказании медиков

В прокуратуре рассказали, что в начале августа 2023 года за консультацией к врачу-стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика.

У ребенка обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом.

"И хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и подробной информации о состоянии ребенка и наличии предыдущих заболеваний, которые были основанием для отсрочки оперативного вмешательства, он все же запланировал санацию ротовой полости под общим наркозом", - рассказали гражданам.

Отмечается, что не было также проведено консультаций с другими врачами (учитывая, что сданные анализы крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме).

Несколько позже - 13 ноября 2023 года - в коммунальном медицинском учреждении в городе Тернополе во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови, поэтому его доставили в реанимационное отделение. Однако в реанимации мальчик умер.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность. При этом возраст ребенка в то время был 1 год 10 месяцев.

Недавно стало известно, что прокуроры Тернопольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении стоматолога-хирурга и анестезиолога одной из тернопольских больниц - по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины).

"Врач-анестезиолог, которая принимала участие в оперативном вмешательстве, также будет отвечать перед судом из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", - уточнили в прокуратуре.

Сообщается, что досудебное расследование уже завершено. Оно осуществлялось Тернопольским РУП ГУНП в области.

Публикация пресс-службы прокуратуры (скриншот: facebook.com/Тернопольская областная прокуратура)