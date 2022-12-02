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У Тернополі перевіряють інформацію про мінування вокзалів та ТРЦ

Фото: у Тернополі "замінували" вокзали та ТРЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі повідомили про замінування автовокзалів та торгового центру у Тернополі. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Надала у Telegram.

За його словами, у Тернополі шукають вибухівку у будівлях автовокзалу на вулиці Торговиця та на території приміського автовокзалу на вулиці Білогірська. Крім того, невідомі "замінували" торгово-розважальний центр "Подоляни" на вулиці Текстильній.

"На місці працюють відповідні служби. Прошу вас не підходити до будівель та бути обережними", - закликав міський голова.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили киянина, який повідомив про мінування будівлі Офісу президента. З'ясувалося, що "мінером" виявився прихильник "русского мира".

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