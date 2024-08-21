У Тернополі досі фіксують перевищення вмісту хлору у повітрі після атаки

У Тернополі досі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти у повітрі після того, як росіяни 20 серпня атакували місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

При цьому вміст у повітрі пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду та фенолу був нижче за чутливостість приладу вимірювання.

У мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти - 0,52 мг/м 3 за норми - 0,2 мг/м 3 . На вулиці Білецька - хлор становив 0,6 мг/м 3 за норми 0,1 мг/м 3 ; соляна кислота - 0,52 мг/м 3 за норми 0,2 мг/м 3 . На вулиці Об'їзна - вміст хлору становив 0,3 мг/м 3 за норми 0,1 мг/м 3 ; соляна кислота - 0,21 мг/м 3 за норми - 0,2 мг/м 3 .

Станом на 10:30 21 серпня у Тернополі за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

Удар по Тернополю

Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали удару по Тернополю. Місцева влада спочатку не повідомляла, куди саме поцілили окупанти. Проте у мережі почали поширювати кадри потужної пожежі.

Пізніше стало відомо, що російські дрони влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Постраждалих людей немає.

Зранку після атаки спеціальні сервіси показали, що у Тернополі найбільш забруднене повітря в Україні. Фахівці зазначали, що перевищення шкідливих речовин не було виявлено у повітрі.

При цьому жителів Тернополя закликали за можливості не виходити на вулицю та зачинити вікна. Більше детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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