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У Тернополі досі фіксують перевищення вмісту хлору у повітрі після атаки

Тернопіль, Середа 21 серпня 2024 15:09
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У Тернополі досі фіксують перевищення вмісту хлору у повітрі після атаки Фото: у Тернополі досі високий вмісту хлору у повітрі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Тернополі досі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти у повітрі після того, як росіяни 20 серпня атакували місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Станом на 10:30 21 серпня у Тернополі за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

У мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти - 0,52 мг/м3 за норми - 0,2 мг/м3. На вулиці Білецька - хлор становив 0,6 мг/м3 за норми 0,1 мг/м3; соляна кислота - 0,52 мг/м3 за норми 0,2 мг/м3. На вулиці Об'їзна - вміст хлору становив 0,3 мг/м3 за норми 0,1 мг/м3; соляна кислота - 0,21 мг/м3 за норми - 0,2 мг/м3.

При цьому вміст у повітрі пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду та фенолу був нижче за чутливостість приладу вимірювання.

Удар по Тернополю

Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали удару по Тернополю. Місцева влада спочатку не повідомляла, куди саме поцілили окупанти. Проте у мережі почали поширювати кадри потужної пожежі.

Пізніше стало відомо, що російські дрони влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Постраждалих людей немає.

Зранку після атаки спеціальні сервіси показали, що у Тернополі найбільш забруднене повітря в Україні. Фахівці зазначали, що перевищення шкідливих речовин не було виявлено у повітрі.

При цьому жителів Тернополя закликали за можливості не виходити на вулицю та зачинити вікна. Більше детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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