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В Тернополе до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе после атаки

Тернополь, Среда 21 августа 2024 15:09
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В Тернополе до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе после атаки Фото: в Тернополе до сих пор высокое содержание хлора в воздухе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернополе фиксируют повышенное содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после того, как россияне 20 августа атаковали город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной центр по контролю и профилактике болезней в Facebook.

По состоянию на 10:30 21 августа в Тернополе по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе.

В микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты - 0,52 мг/ м3 при норме - 0,2 мг/м3. На улице Белецкая - хлор составлял 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. На улице Объездная - содержание хлора составляло 0,3 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3.

При этом содержание в воздухе пыли, оксида углерода, формальдегида и фенола было ниже чувствительности прибора измерения.

Удар по Тернополю

Напомним, 20 августа российские войска нанесли удар по Тернополю. Местные власти сначала не сообщали, куда именно попали оккупанты. Однако в сети стали распространяться кадры мощного пожара.

Позже стало известно, что российские дроны попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Пострадавших нет.

Утром после атаки специальные сервисы показали, что в Тернополе наиболее загрязнен воздух в Украине. Специалисты отмечали, что превышение вредных веществ не было обнаружено в воздухе.

При этом жителей Тернополя призвали по возможности не выходить на улицу и закрыть окна. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

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