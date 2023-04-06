У Тернополі через негоду зупинилися тролейбуси

У Тернополі зранку 6 квітня тимчасово призупинили рух тролейбусів. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала в Telegram.

Він пояснив, що у місті через мороз сталося обледеніння контактної мережі. Тому тролейбуси тимчасово не курсують.

"Замість 11 тролейбусу на маршрут виїде великогабаритний автобус. Врахуйте це і сплануйте свій маршрут вранці", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, Україну сьогодні накриє циклон, який принесе опади. Так, на заході нашої країни очікується сніг, а в інших регіонах - дощ.

При цьому у більшості областей буде температура з позначкою плюс, але можливі сильні пориви вітру.

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