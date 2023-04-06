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В Тернополе из-за непогоды остановились троллейбусы. В области выпало до 20 см снега

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Тернополь, Четверг 06 апреля 2023 08:59
В Тернополе из-за непогоды остановились троллейбусы. В области выпало до 20 см снега Фото: в Тернополе 6 апреля остановились троллейбусы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернополе утром 6 апреля временно приостановили движение троллейбусов. Причиной этого стала непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала в Telegram.

Он объяснил, что в городе из-за мороза произошло обледенение контактной сети. Поэтому троллейбусы временно не курсируют.

"Вместо 11 троллейбуса на маршрут выедет крупногабаритный автобус. Учтите это и спланируйте свой маршрут утром", - отметил городской голова.

При этом Служба автомобильных дорог отмечает, что в Тернопольской области выпало до 20 см снега. На дорогах работает спецтехника. Однако водителей призывают воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, по прогнозам синоптиков, Украину сегодня накроет циклон, который принесет осадки. Так, на западе нашей страны ожидается снег, а в других регионах - дождь.

При этом в большинстве областей будет температура со знаком плюс, но возможны сильные порывы ветра.

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