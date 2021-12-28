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Под Тернополем горит склад хлебокомбината: для тушения привлекли пожарный поезд

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 28 декабря на территории хлебокомбината в городе Чортков (Тернопольская область) загорелся склад. Для его тушения привлекли пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что огонь на складе хлебокомбината вспыхнул около 19:25. Загорелась крыша здания на площади около 1,3 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел в здании, недалеко от которого находится склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) железнодорожного депо. Спасатели сосредоточили основные силы на борьбу с огнем, чтобы исключить возможность его перекидывания на место хранения ГСМ.

Для борьбы с огнем из Тернополя направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 35 человек и 8 единиц спецтехники.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 26 декабря под Киевом загорелась пилорама, огонь охватил почти тысячу квадратных метров.

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Тернопольская областьГСЧС