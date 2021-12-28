Під Тернополем горить склад хлібокомбінату: для гасіння залучили пожежний потяг

Зазначається, що вогонь на складі хлібокомбінату спалахнув близько 19:25. Загорівся дах будівлі на площі близько 1,3 тисячі квадратних метрів.

Пожежа сталася в будівлі, недалеко від якого знаходиться склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) залізничного депо. Рятувальники зосередили основні сили на боротьбу з вогнем, щоб виключити можливість його перекидання на місце зберігання ПММ.

Для боротьби з вогнем з Тернополя направлено пожежний потяг. У гасінні задіяні 35 осіб та 8 одиниць спецтехніки.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.