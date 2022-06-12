Под Тернополем авто снесло в бурный поток: среди погибших - дети

Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две 13-летние девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Тернопольской области Владимира Труша.

"Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу. Он находился в воде, недалеко от проезжей части дороги. В машине никого не было", - рассказал он.

По его словам, три десятка человек всю ночь искали водителя и детей.

"Около шести часов утра в воде обнаружили тело мужчины. Впоследствии спасатели нашли тела девочек", - добавил Труш.