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Под Тернополем авто снесло в бурный поток: среди погибших - дети

Фото: под Тернополем авто снесло в бурный поток (facebook.com/Trush.Volodymyr)
Автор: Наталия Гурковская

Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две 13-летние девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Тернопольской области Владимира Труша.

"Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу. Он находился в воде, недалеко от проезжей части дороги. В машине никого не было", - рассказал он.

По его словам, три десятка человек всю ночь искали водителя и детей.

"Около шести часов утра в воде обнаружили тело мужчины. Впоследствии спасатели нашли тела девочек", - добавил Труш.

Как сообщалось, ранее случился пожар на территории хлебокомбината в Чорткове. Огонь охватил крышу здания и угрожает перекинуться на место хранения горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. К тушению привлекли пожарный поезд.

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Тернопольская область