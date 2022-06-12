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Під Тернополем авто знесло в бурхливий потік: серед загиблих - діти

Фото: під Тернополем авто знесло у бурхливий потік (facebook.com/Trush.Volodymyr)
Автор: Наталія Гурковська

Під час сильної зливи бурхливий потік води зніс з дороги автомобіль, у якому знаходилися молодий чоловік та дві 13-літні дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Тернопільської області Володимира Труша.

"Прибувши на місце події, рятувальники виявили автомобіль, перевернутий на дах. Він знаходився у воді, неподалік проїжджої частини дороги. У машині нікого не було", - розповів він.

За його словами, три десятки людей всю ніч шукали водія та дітей.

"Близько шостої години ранку у воді виявили тіло чоловіка. Згодом рятувальники знайшли тіла дівчаток", - додав Труш.

Як повідомлялось, раніше трапилася пожежа на території хлібокомбінату у Чорткові. Вогонь охопив дах будівлі та загрожує перекинутися на місце зберігання паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. До гасіння залучили пожежний потяг.

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Тернопольская область