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В Тернополе женщина на машине заехала в кафедральный собор

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Тернополь, Суббота 23 апреля 2022 11:24
В Тернополе женщина на машине заехала в кафедральный собор Фото: в Тернополе пострадал кафедральный собор (facebook.com/katedra.ternopil)
Автор: Сергей Новиков

В ночь на 23 апреля в Тернополе женщина на машине протаранила двери кафедрального собора. Ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сергея Надала.

"Нелюди разорили святыню Тернополя - Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери на автомобиле, уничтожили плащаницу в храме", - отметил он.

Мэр уже обратился в полицию и СБУ, чтобы как можно быстрее найти хулиганов и привлечь их к ответственности. А также пообещал восстановить святыню.

По данным полиции, центральную металлическую дверь Кафедрального собора снесла 35-летняя жительница Тернополя на автомобиле "Ауди". Ее госпитализировали, автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Тернополе женщина на машине заехала в кафедральный собор

Фото: авто на месте инцидента (facebook.com/gynp.ternopil)

Напомним, ранее стало известно, когда в Тернополе завершается отопительный сезон.

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