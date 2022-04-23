В Тернополе женщина на машине заехала в кафедральный собор

В ночь на 23 апреля в Тернополе женщина на машине протаранила двери кафедрального собора. Ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сергея Надала.

"Нелюди разорили святыню Тернополя - Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери на автомобиле, уничтожили плащаницу в храме", - отметил он.

Мэр уже обратился в полицию и СБУ, чтобы как можно быстрее найти хулиганов и привлечь их к ответственности. А также пообещал восстановить святыню.

По данным полиции, центральную металлическую дверь Кафедрального собора снесла 35-летняя жительница Тернополя на автомобиле "Ауди". Ее госпитализировали, автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Фото: авто на месте инцидента (facebook.com/gynp.ternopil)