В Тернополе женщина на машине заехала в кафедральный собор
В ночь на 23 апреля в Тернополе женщина на машине протаранила двери кафедрального собора. Ее госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сергея Надала.
"Нелюди разорили святыню Тернополя - Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери на автомобиле, уничтожили плащаницу в храме", - отметил он.
Мэр уже обратился в полицию и СБУ, чтобы как можно быстрее найти хулиганов и привлечь их к ответственности. А также пообещал восстановить святыню.
По данным полиции, центральную металлическую дверь Кафедрального собора снесла 35-летняя жительница Тернополя на автомобиле "Ауди". Ее госпитализировали, автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Фото: авто на месте инцидента (facebook.com/gynp.ternopil)
Напомним, ранее стало известно, когда в Тернополе завершается отопительный сезон.
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